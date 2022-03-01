Лукашенко не исключил возможности встречи Путина с Зеленским
При этом он отметил, что для этого делегации обеих стран должны выработать меры по демилитаризации и денацификации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вероятности, что в случае прогресса в мирных переговорах России и Украины состоится встреча двух президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Когда по этим вопросам (в том числе по демилитаризации и денацификации. — Прим. ред.) наметится прогресс, я уверен: сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения. Это я уже по-народному вам говорю", — сказал Лукашенко на расширенном заседании Совбеза.
Глава республики также пояснил, что переговоры России и Украины важны как стартовая площадка для возможной встречи Путина и Зеленского. При этом, по его словам, чтобы эта встреча могла состояться, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе вопросы демилитаризации и денацификации.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ