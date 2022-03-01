Лукашенко не исключил возможности встречи Путина с Зеленским

При этом он отметил, что для этого делегации обеих стран должны выработать меры по демилитаризации и денацификации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вероятности, что в случае прогресса в мирных переговорах России и Украины состоится встреча двух президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Когда по этим вопросам (в том числе по демилитаризации и денацификации. — Прим. ред.) наметится прогресс, я уверен: сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения. Это я уже по-народному вам говорю", — сказал Лукашенко на расширенном заседании Совбеза.