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Опубликовано 1 марта 2022, 17:14

Лукашенко не исключил возможности встречи Путина с Зеленским

При этом он отметил, что для этого делегации обеих стран должны выработать меры по демилитаризации и денацификации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вероятности, что в случае прогресса в мирных переговорах России и Украины состоится встреча двух президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Когда по этим вопросам (в том числе по демилитаризации и денацификации. — Прим. ред.) наметится прогресс, я уверен: сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения. Это я уже по-народному вам говорю", — сказал Лукашенко на расширенном заседании Совбеза.

Глава республики также пояснил, что переговоры России и Украины важны как стартовая площадка для возможной встречи Путина и Зеленского. При этом, по его словам, чтобы эта встреча могла состояться, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе вопросы демилитаризации и денацификации.

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Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Николь Вербер
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