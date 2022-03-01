НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 16:28
22162

Зеленский назвал главное условие для переговоров с Россией

Ранее лидер Незалежной заявил, что на прошедшей встрече с делегацией из Москвы Киев не получил желаемого результата.

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/zavdyaki-programi-termomodernizaciyi-ponad-15-mln-gromadyan-72833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис</a> президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с российской стороной, необходимо для начала прекратить огонь. В интервью Reuters он подчеркнул, что только тогда возможны полноценные переговоры с Москвой.

Он также призвал НАТО установить беспилотную зону над Украиной в качестве предупредительной меры, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с РФ. Зеленский отметил намерение Киева потребовать юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности со стороны альянса, если НАТО закроет возможность для вступления Незалежной в блок.

Лукашенко назвал тяжёлым разговор с Зеленским перед встречей делегаций России и Украины

Лукашенко назвал тяжёлым разговор с Зеленским перед встречей делегаций России и Украины

Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Виктория Дитрих

Комментарий

1
avatar
avatar
Роберт Мкртчян1 марта, 18:57

Условие одно: застрелись.

Новости партнеров

Layer 1