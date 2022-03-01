Зеленский назвал главное условие для переговоров с Россией
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Ранее лидер Незалежной заявил, что на прошедшей встрече с делегацией из Москвы Киев не получил желаемого результата.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с российской стороной, необходимо для начала прекратить огонь. В интервью Reuters он подчеркнул, что только тогда возможны полноценные переговоры с Москвой.
Он также призвал НАТО установить беспилотную зону над Украиной в качестве предупредительной меры, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с РФ. Зеленский отметил намерение Киева потребовать юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности со стороны альянса, если НАТО закроет возможность для вступления Незалежной в блок.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.