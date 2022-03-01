Зеленский назвал главное условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с российской стороной, необходимо для начала прекратить огонь. В интервью Reuters он подчеркнул, что только тогда возможны полноценные переговоры с Москвой.

Он также призвал НАТО установить беспилотную зону над Украиной в качестве предупредительной меры, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с РФ. Зеленский отметил намерение Киева потребовать юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности со стороны альянса, если НАТО закроет возможность для вступления Незалежной в блок.