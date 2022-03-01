Лукашенко заявил, что Россия проводит "Операцию Z" "хирургически"
Он подчеркнул отсутствие ковровых бомбардировок со стороны ВС РФ ради сохранения жизни мирных граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия российских военных на Украине с работой хирурга во время операции, что помогает избежать гибели мирного населения. Об этом он сказал на заседании в Совбезе республики.
"Решение Путина и Шойгу — работать "хирургически", чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровую бомбардировку", — отметил он.
Также белорусский лидер опроверг распространяемую властью Украины информацию о якобы многочисленных жертвах в российских войсках. Он добавил, что больницы Белоруссии принимают на лечение раненых военнослужащих России. За период с начала "Операции Z" лечение прошло 160–170 человек.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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