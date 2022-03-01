Лукашенко заявил, что Россия проводит "Операцию Z" "хирургически"

Он подчеркнул отсутствие ковровых бомбардировок со стороны ВС РФ ради сохранения жизни мирных граждан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия российских военных на Украине с работой хирурга во время операции, что помогает избежать гибели мирного населения. Об этом он сказал на заседании в Совбезе республики.

"Решение Путина и Шойгу — работать "хирургически", чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровую бомбардировку", — отметил он.

Также белорусский лидер опроверг распространяемую властью Украины информацию о якобы многочисленных жертвах в российских войсках. Он добавил, что больницы Белоруссии принимают на лечение раненых военнослужащих России. За период с начала "Операции Z" лечение прошло 160–170 человек.