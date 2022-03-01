Захарова предупредила Запад о бумеранге от России
Общая совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится такой дикий удар от других частей света, добавила она.
Меры, которые сейчас вводятся Западом в отношении России, незаконны и аморальны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Она предупредила, эти меры ударят бумерангом по ним же.
"Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых ещё даже не вырабатывались, а просто потому, что мир взаимосвязан, экономика глобализирована и наша общая совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится вот такой абсолютно дикий удар от других частей света, в первую очередь это Евроатлантика", — сообщила Захарова.
Она добавила, что западные страны сами запустили процесс уничтожения собственных экономик и этот процесс начала не Россия. Уже сейчас колоссальный урон наносится их финансовым системам, экономике и энергетической безопасности.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако в ряде стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ