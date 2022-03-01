Захарова предупредила Запад о бумеранге от России

Общая совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится такой дикий удар от других частей света, добавила она.

Меры, которые сейчас вводятся Западом в отношении России, незаконны и аморальны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Она предупредила, эти меры ударят бумерангом по ним же.

"Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых ещё даже не вырабатывались, а просто потому, что мир взаимосвязан, экономика глобализирована и наша общая совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится вот такой абсолютно дикий удар от других частей света, в первую очередь это Евроатлантика", — сообщила Захарова.