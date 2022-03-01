Захарова: Россия ещё не вводила ответные меры на западные санкции

Она подчеркнула, что люди на Западе знают, что их высокие цены на энергоресурсы и бедлам в разных секторах экономики — вина их руководителей и установленных ими ограничений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что люди на Западе наблюдают процессы, происходящие в экономиках их стран вследствие санкций в отношении РФ, только вот Россия ещё не вводила свои ответные меры.

"Люди на Западе знают, почему у них такие цены на энергоресурсы, они знают, что происходит в их различных секторах экономики, и понимают, что их руководители, делая выбор в эту пользу, запустили в их собственных странах соответствующие процессы и должны отдавать себе в этом отчёт", — заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что ответных санкций Россия ещё не вводила.