Захарова: Россия ещё не вводила ответные меры на западные санкции
Она подчеркнула, что люди на Западе знают, что их высокие цены на энергоресурсы и бедлам в разных секторах экономики — вина их руководителей и установленных ими ограничений.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что люди на Западе наблюдают процессы, происходящие в экономиках их стран вследствие санкций в отношении РФ, только вот Россия ещё не вводила свои ответные меры.
"Люди на Западе знают, почему у них такие цены на энергоресурсы, они знают, что происходит в их различных секторах экономики, и понимают, что их руководители, делая выбор в эту пользу, запустили в их собственных странах соответствующие процессы и должны отдавать себе в этом отчёт", — заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что ответных санкций Россия ещё не вводила.
Захарова уточнила, что обычные люди на Западе задаются соответствующими вопросами о происходящем, поскольку они слышат ложь, которая несётся с брифингов Белого дома и Госдепартамента, с трибун в Брюсселе и Лондоне, однако это всё уже не воспринимается, заключила она.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако в ряде стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket