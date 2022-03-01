Зеленский призвал Шольца закрыть небо над Украиной

Также он попросил немецкого коллегу ускорить работу по приёму страны в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о том, что воздушное пространство над Незалежной необходимо закрыть. О подробностях беседы украинский лидер написал на своей странице в "Твиттере".