Зеленский призвал Шольца закрыть небо над Украиной
Также он попросил немецкого коллегу ускорить работу по приёму страны в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о том, что воздушное пространство над Незалежной необходимо закрыть. О подробностях беседы украинский лидер написал на своей странице в "Твиттере".
"Подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной. Работа по приёму Украины в ЕС должна ускориться", — поделился лидер Незалежной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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