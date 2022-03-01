Эмир Кустурица рассказал, что не планировал возглавлять Театр Российской армии
По его словам, возникла путаница с переводом его слов, а он лишь планировал поставить несколько спектаклей.
Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что не планировал возглавить Театр Российской армии по предложению министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, возникла путаница с переводом слова "режиссёр".
"Я не руководитель, а тот, кто будет ставить там три спектакля. Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом "режиссёр". А я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссёр, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого", — заявил Кустурица в беседе с РИА "Новости".
Кинематографист сообщал, что планирует поставить театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.
Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица станет главным режиссёром Театра Российской армии и уже наметил творческие планы — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли — например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других.
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