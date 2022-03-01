Эмир Кустурица рассказал, что не планировал возглавлять Театр Российской армии

"Я не руководитель, а тот, кто будет ставить там три спектакля. Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом "режиссёр". А я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссёр, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого", — заявил Кустурица в беседе с РИА "Новости".