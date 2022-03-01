Политолог Потуремский назвал "заложенную бомбу" Запада и Украины причиной "Операции Z"
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По его мнению, ответ России был предсказуем и неизбежен. А от начавшегося переговорного процесса с Киевом ждать скорых положительных итогов не нужно.
Россия была поставлена в такие условия, когда военная операция на Украине стала неизбежной. В этом уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
Он напомнил, что событиям предшествовало длительное неисполнение Киевом Минских соглашений, обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и обсуждение украинской властью своей возможной ядерной программы. Масла в огонь подливал Запад, поставляя Украине оружие и стягивая войска НАТО на восток.
"В более масштабные или менее масштабные действия это могло перерасти — это можно предполагать, аргументировать, обосновывать. Но то, что это была заложенная бомба, которая должна была сработать, это неизбежно", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.
По его убеждению, Украина не прислушалась к голосу разума, поэтому несёт полную ответственность за происходящее. Что касается состоявшихся переговоров Киева и Москвы, они были логичным сценарием развития событий. Но не надо от них ждать никаких быстрых решений, уточнил политолог. Он добавил, что военная операция России хорошо влияет на расстановку сил в переговорном процессе.
"Сейчас мы входим в переговоры немножко в другой ситуации, с другим ресурсом, с другим переговорным коридором, что называется", — заключил он.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.