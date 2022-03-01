Политолог Потуремский назвал "заложенную бомбу" Запада и Украины причиной "Операции Z"

По его мнению, ответ России был предсказуем и неизбежен. А от начавшегося переговорного процесса с Киевом ждать скорых положительных итогов не нужно.

Россия была поставлена в такие условия, когда военная операция на Украине стала неизбежной. В этом уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Он напомнил, что событиям предшествовало длительное неисполнение Киевом Минских соглашений, обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и обсуждение украинской властью своей возможной ядерной программы. Масла в огонь подливал Запад, поставляя Украине оружие и стягивая войска НАТО на восток.

"В более масштабные или менее масштабные действия это могло перерасти — это можно предполагать, аргументировать, обосновывать. Но то, что это была заложенная бомба, которая должна была сработать, это неизбежно", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

По его убеждению, Украина не прислушалась к голосу разума, поэтому несёт полную ответственность за происходящее. Что касается состоявшихся переговоров Киева и Москвы, они были логичным сценарием развития событий. Но не надо от них ждать никаких быстрых решений, уточнил политолог. Он добавил, что военная операция России хорошо влияет на расстановку сил в переговорном процессе.

"Сейчас мы входим в переговоры немножко в другой ситуации, с другим ресурсом, с другим переговорным коридором, что называется", — заключил он.