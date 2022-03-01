Суд в Москве счёл законным назначение Google штрафа в 3 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оставил без изменения постановление судьи в отношении американской компании Google, которой был назначен штраф три миллиона рублей вследствие неудаления запрещённого в РФ контента, сообщили в пресс-службе инстанции.

"Решениями Таганского суда от 01.03.2022 года оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 20.08.2021 года, которыми "Гугл ЛЛС" (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и которыми на "Гугл ЛЛС" (Google LLC) наложены административные штрафы по двум делам, всего на три миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе суда.