Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли из России

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла чемпионат мира 2022 года из России после рекомендаций международных спортивных организаций. Об этом сообщается на сайте FIB.

"Исполнительный комитет FIB решил перенести чемпионат мира в Сыктывкаре и юношеский чемпионат мира в Кемерове", — говорится в сообщении пресс-службы.