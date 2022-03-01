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1 марта, 14:52

Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли из России

Турнир должен был пройти в октябре в Сыктывкаре.

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла чемпионат мира 2022 года из России после рекомендаций международных спортивных организаций. Об этом сообщается на сайте FIB.

"Исполнительный комитет FIB решил перенести чемпионат мира в Сыктывкаре и юношеский чемпионат мира в Кемерове", — говорится в сообщении пресс-службы.

Первенство должно было состояться в октябре в Сыктывкаре. Ранее от участия в турнире отказались сборные Швеции, Финляндии, Норвегии и США.

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Накануне Лайф сообщал, что из России было перенесено большое количество международных турниров, в том числе финал футбольной Лиги чемпионов, мужской чемпионат мира по волейболу и молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Обложка © Shutterstock

Роман Фейгин

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