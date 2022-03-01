Детская поликлиника № 21 в Петербурге откроется после ремонта этим летом

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек после ремонта летом этого года откроется Детская поликлиника № 21. По словам главы администрации Кировского района Сергея Иванова, решение этой проблемы было довольно сложным.

"Поликлиника на проспекте Стачек в 2010 году закрылась на ремонт. К сожалению, он был выполнен некачественно. Были вопросы к проекту и тем, кто готовил проектно-сметную документацию и технические решения. Поэтому пришлось заново делать проектирование, ликвидировать ту аварийность, которая была обнаружена в перекрытиях", — рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Иванов напомнил, что здание поликлиники является историческим. Это бывшая Ушаковская больница, объект культурного наследия, где нельзя просто взять и изменить, каждый шаг надо согласовывать с КГИОП, подчеркнул чиновник, добавив, что эту историю в районе "проходили тяжело". При этом он заявил, что уже к августу этого года ремонт должен быть закончен.

"Мы решим две задачи: вернём поликлинику в отремонтированное помещение и освободим Консультативно-диагностический центр на Гладкова, 4/12, в котором на период ремонта здания работала поликлиника № 21", — заключил он.