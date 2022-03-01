МВД обнаружило в Даркнете объявления с "заказами" терактов против России
По данным ведомства, предложения поступали от кол-центров, которые находятся на Украине. При этом предполагается, что они могли заниматься телефонным мошенничеством.
В теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в соцсетях и мессенджерах обнаружили объявления с призывами к терроризму против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.
"Оперативники установили, что в размещённых материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти РФ, а также другие преступления", — говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, объявления с "заказами" терактов поступали от кол-центров, которые находятся на Украине. Там также отмечают, что эти центры могли заниматься в том числе и телефонным мошенничеством против россиян, а также "другими криминальными деяниями".
МВД призвало россиян не реагировать на различного рода провокационные объявления в Даркнете, а также напомнило, что участие в террористической деятельности и хулиганство влечёт за собой уголовную ответственность.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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