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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 14:50
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МВД обнаружило в Даркнете объявления с "заказами" терактов против России

По данным ведомства, предложения поступали от кол-центров, которые находятся на Украине. При этом предполагается, что они могли заниматься телефонным мошенничеством.

В теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в соцсетях и мессенджерах обнаружили объявления с призывами к терроризму против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

"Оперативники установили, что в размещённых материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти РФ, а также другие преступления", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, объявления с "заказами" терактов поступали от кол-центров, которые находятся на Украине. Там также отмечают, что эти центры могли заниматься в том числе и телефонным мошенничеством против россиян, а также "другими криминальными деяниями".

МВД призвало россиян не реагировать на различного рода провокационные объявления в Даркнете, а также напомнило, что участие в террористической деятельности и хулиганство влечёт за собой уголовную ответственность.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Shutterstock

Николь Вербер
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