МВД обнаружило в Даркнете объявления с "заказами" терактов против России

По данным ведомства, предложения поступали от кол-центров, которые находятся на Украине. При этом предполагается, что они могли заниматься телефонным мошенничеством.

В теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в соцсетях и мессенджерах обнаружили объявления с призывами к терроризму против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

"Оперативники установили, что в размещённых материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти РФ, а также другие преступления", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, объявления с "заказами" терактов поступали от кол-центров, которые находятся на Украине. Там также отмечают, что эти центры могли заниматься в том числе и телефонным мошенничеством против россиян, а также "другими криминальными деяниями".

МВД призвало россиян не реагировать на различного рода провокационные объявления в Даркнете, а также напомнило, что участие в террористической деятельности и хулиганство влечёт за собой уголовную ответственность.