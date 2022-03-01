"Её подбили": Выпущенная с Украины ракета разорвалась в Таганроге
Предположительно, осколки "Точки У" упали на находящийся недалеко аэродром. При этом многие местные испугались громкого звука, а некоторые успели снять фото и видео.
В Таганроге разорвалась ракета, выпущенная со стороны военных сил Украины. При этом никто не пострадал, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Также видео с места публикуют местные жители в соцсетях.
"Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром", — сообщил собеседник агентства, отмечая, что пострадавшие, а также разрушения отсутствуют.
О взрыве над Таганрогом сообщали и местные жители, многие из которых сильно испугались громкого звука. Одни даже не успели понять, что пролетело и громыхнуло над их головами, а более расторопные сразу взялись за свои видеокамеры.
"Щас стоял, и ракета летела. Звук такой — ба-бах! Короче, уже [украинские военные] бьют по Таганрогу. Самое главное, наши [Армия России] сработали чётко вообще. Прям видно было, как она летела и её подбили, и она падает вниз. Жесть", — поделился эмоциями местный житель.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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