"Её подбили": Выпущенная с Украины ракета разорвалась в Таганроге

Предположительно, осколки "Точки У" упали на находящийся недалеко аэродром. При этом многие местные испугались громкого звука, а некоторые успели снять фото и видео.

В Таганроге разорвалась ракета, выпущенная со стороны военных сил Украины. При этом никто не пострадал, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Также видео с места публикуют местные жители в соцсетях.

"Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром", — сообщил собеседник агентства, отмечая, что пострадавшие, а также разрушения отсутствуют.

О взрыве над Таганрогом сообщали и местные жители, многие из которых сильно испугались громкого звука. Одни даже не успели понять, что пролетело и громыхнуло над их головами, а более расторопные сразу взялись за свои видеокамеры.