Депутат Валуев отреагировал на угрозы ЕС развернуть экономическую войну против России

По его словам, "Операция Z" российских вооружённых сил на Украине — это лишь повод для введения санкций.

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр о новом пакете санкций, введённых странами Запада, а также о тотальной экономической и финансовой войне против России, пишет РИА ФАН.

По словам депутата, спецоперация российских вооружённых сил на Украине — это лишь повод для введения санкций. Валуев обратил внимание, что мировому сообществу в лице коллективного Запада, а особенно — США, ни Украина, ни президент Украины Владимир Зеленский больше не интересны и не нужны. Он отметил, что Западу Украина была нужна только в качестве средства противостояния с Россией.

"Истинная причина нынешнего геополитического, а по сути — экономического конфликта России и Соединённых Штатов — это борьба США за европейские рынки, которые Вашингтон боится потерять. Да, теперь решение этой проблемы США, возможно, отодвинули для себя на много лет. Американцы ждали и хотели именно этого. Это проявляется во всём. И в попытках Германии в угоду американским импортёрам окончательно похоронить "Северный поток – 2". И в дополнительных экономических санкциях против целых секторов российской экономики и банковского сектора", — считает Николай Валуев.