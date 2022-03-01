Депутат Валуев отреагировал на угрозы ЕС развернуть экономическую войну против России
Депутат Госдумы Николай Валуев. Фото © VK / Николай Валуев
По его словам, "Операция Z" российских вооружённых сил на Украине — это лишь повод для введения санкций.
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр о новом пакете санкций, введённых странами Запада, а также о тотальной экономической и финансовой войне против России, пишет РИА ФАН.
По словам депутата, спецоперация российских вооружённых сил на Украине — это лишь повод для введения санкций. Валуев обратил внимание, что мировому сообществу в лице коллективного Запада, а особенно — США, ни Украина, ни президент Украины Владимир Зеленский больше не интересны и не нужны. Он отметил, что Западу Украина была нужна только в качестве средства противостояния с Россией.
"Истинная причина нынешнего геополитического, а по сути — экономического конфликта России и Соединённых Штатов — это борьба США за европейские рынки, которые Вашингтон боится потерять. Да, теперь решение этой проблемы США, возможно, отодвинули для себя на много лет. Американцы ждали и хотели именно этого. Это проявляется во всём. И в попытках Германии в угоду американским импортёрам окончательно похоронить "Северный поток – 2". И в дополнительных экономических санкциях против целых секторов российской экономики и банковского сектора", — считает Николай Валуев.
Кроме того, депутат уточнил, что США хотели практически полностью закрыть для России европейское воздушное пространство, только вот это очень скоро бумерангом ударит по экономике всей Европы. Валуев уточнил, что сами европейцы мало что решают — все европейские политики абсолютно подконтрольны Вашингтону, заключил политик.
Ранее глава Минфина Франции заявил о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. При этом расплачиваться за последствия санкционных мер, по словам министра, придётся российскому народу. На угрозы ЕС о тотальной войне против России также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, российская сторона уже всё понимала задолго до этого заявления французского министра Брюно Ле Мэра.