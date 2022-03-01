Крупнейшая шахта Донецка обесточена из-за обстрела ВСУ, под землёй 33 горняка
Ещё в одной шахте снаряд нарушил работу вентилятора главного проветривания.
В результате обстрелов со стороны украинских военных оказалась без электричества крупнейшая угольная шахта в Донецке. Там до сих пор находятся 33 горняка, рассказало Министерство угля и энергетики ДНР.
"В 15:35 (совпадает с московским) в результате обстрела обесточена шахта им. [А.Ф.] Засядько. Под землёй находятся 33 горняка", — говорится в сообщении.
А на шахте имени Скочинского в Донецке из-за попадания снаряда оказался обесточен вентилятор главного проветривания, добавили в ведомстве. Информации о нахождении под землёй горняков нет.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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