Дания выдала новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Теперь начнутся работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюн.
Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe на участках суши, где оно было приостановлено в прошлом году, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM.
"DEPA выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнёру GAZ-SYSTEM — возобновить строительство", — отмечается в сообщении.
Там заявили о планах незамедлительно начать работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюн. Польская компания пояснила, что новое экологическое разрешение включает в себя несколько дополнительных требований для защиты дикой природы во время и после строительства. Заявленная дата ввода Baltic Pipe в эксплуатацию — 1 октября 2022 года — пока остаётся в силе.
Напомним, что ранее Дания отозвала разрешение на строительство Baltic Pipe, который считался конкурентом "Северного потока – 2". Поводом для такого решения стала недостаточная изученность вопроса защиты природы во время строительства газопровода. Теперь проект придётся приостановить.
Обложка © ТАСС / АР / Michael Sohn