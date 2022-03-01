Дания выдала новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe на участках суши, где оно было приостановлено в прошлом году, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM.

"DEPA выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнёру GAZ-SYSTEM — возобновить строительство", — отмечается в сообщении.

Там заявили о планах незамедлительно начать работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюн. Польская компания пояснила, что новое экологическое разрешение включает в себя несколько дополнительных требований для защиты дикой природы во время и после строительства. Заявленная дата ввода Baltic Pipe в эксплуатацию — 1 октября 2022 года — пока остаётся в силе.