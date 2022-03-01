Юрист Гукова рассказала, почему список "неженских профессий" снова сократили

С 1 марта в России сокращается список профессий, доступных только для мужчин. Теперь женщины могут работать авиамеханиками и инженерами, непосредственно обслуживающими самолёты и вертолёты. Почему одни запреты снимаются, а другие до сих пор остаются, рассказала Лайфу руководитель юридической группы "Союз" Ирина Гукова.

"Минтруд объясняет само существование этого списка тем, что данные профессии сопряжены с рисками для репродуктивных функций женщины и могут негативно влиять на здоровье будущих детей. К примеру, под запрет подпадает работа с опасными химическими веществами в химической промышленности, при производстве текстиля и в нефтедобыче, а также профессии, сопряжённые с тяжёлым физическим трудом", — объяснила эксперт.

По её словам, под запретом остаётся ещё около 100 профессий. Например, женщинам запрещено самостоятельно готовить буровые растворы, работать в шахтах и на химических производствах. Также им недоступны многие должности в области металлургии, которые связаны непосредственно с работой в доменном и плавильном производстве. Список запрещённых для женщин профессий появился ещё в СССР. Однако научно-технический прогресс не стоит на месте, поэтому закон нуждается в изменениях. По словам Гуковой, вредность многих профессий постоянно снижается, и это приводит к тому, что необходимость в ограничениях отпадает.