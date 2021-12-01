Хрупкая дама или ломовая лошадь: Минтруд разрешил женщинам таскать тяжести на работе Чиновники обновили нормы нагрузок для женщин. Эксперты считают, что это может навредить здоровью. В чём причина таких опасений, разбирался Лайф. 30 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

С марта 2022 года для женщин в ходе исполнения трудовых обязанностей начнут действовать новые предельно допустимые нормы по переносу тяжестей. Их утвердил Минтруд приказом от 14 сентября 2021 года № 629н.

В настоящее время то, какой вес может поднимать женщина и на какое расстояние переносить, регламентировано в Постановлении Правительства РФ № 105 от 6 февраля 1993 года. Согласно данному документу, для лиц женского пола вручную допустимо разовое перемещение до 10 килограммов не чаще двух раз в час, а если необходимо что-либо перемещать в течение всего рабочего дня, то каждый груз не может весить больше семи килограммов. При этом суммарно допустимо перемещать с рабочей поверхности (например с рабочего стола, тумбы или невысокой полки) не более 350 килограммов в час на расстояние, не превышающее пяти метров. А если груз поднимается с пола, то не более 175 килограммов на те же пять метров.

Согласно новому нормативу, который начнёт действовать с весны будущего года, пределы перемещаемого веса в килограммах остаются теми же, а вот допустимое расстояние, на которое этот вес можно перемещать, метражом будет не ограничено. То есть от сотрудниц торговой сферы работодатель сможет требовать переносить на руках что-либо весом семь, а то и 10 килограммов из одного конца гипермаркета в другой. Но и те работницы, которые трудятся в офисах, должны будут, по установкам начальства, переносить допускаемый нормативами вес, например, с одного этажа на другой, и делать это без каких бы то ни было ограничений по расстоянию.

— Скорее всего, такое фактическое ужесточение законодательства в пользу работодателя произошло из-за желания Минтруда оказаться от нормирования величин динамической работы, совершаемой в течение каждого часа, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Ещё во времена СССР допустимую нагрузку при производстве ручных работ измеряли в килограмм-сила-метрах. И это вызывало трудности в случае проверок, ведь требовалось не только изучить документы, но и подсчитать фактическую нагрузку на работников. Теперь, по-видимому, решили, чтобы не путаться в формулах, оставить только килограммы веса, упустив, что расстояние, на которое допустимо перемещать груз, тоже имеет большое значение.

С мнением Инютина согласен и адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Фото © ТАСС / Евгений Курсков

— На мой взгляд, такая корректировка понятий происходит в связи с желанием правительства систематизировать все нормы охраны труда в соответствии с недавними поправками в Трудовой кодекс (они приняты законом № 311-ФЗ от 2 июля 2021 г.), — заметил Дмитрий Шагин. — Ведь теперь трудовое законодательство идёт по пути буквального восприятия статьи 19 Конституции РФ, в которой закреплены общие принципы равенства мужчины и женщины в Российском государстве. В частности, это отражено в изменённом положении статьи 253 Трудового кодекса. Сейчас труд женщин на работах, связанных с подъёмом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы, запрещается. А с 1 марта 2022 года женский труд такого рода, согласно поправкам в трудовое законодательство, будет только ограничиваться.

Не только физическая нагрузка, но и мужские профессии

Помимо того, что для женщин на работе произойдёт пересмотр параметров ограничения физических нагрузок, с 2022 года продолжится убавление списка "традиционно мужских" профессий. Многие из них станут доступны и всем женщинам. Если на начало нынешнего года запретными для женского труда были 450 профессий, то теперь осталось только 350. Например, работать монтажниками-верхолазами, водителями самосвалов и трактористами уже можно независимо от гендерной принадлежности.

Фото © Shutterstock

А с марта будущего года вполне обычным станет привлечение женщин в качестве техников по обслуживанию двигателей самолётов и вертолётов, и им также будет открыт доступ к работе с аварийно-спасательными средствами и горюче-смазочными материалами летательных аппаратов различных видов и типов.

По мнению сенатора Инны Святенко, возглавляющей Комитет Совета Федерации по социальной политике, такой расширенный доступ стал возможным в связи с тем, что в настоящее время условия труда по многим профессиям больше не создают угрозы для здоровья россиянок. Однако к производствам, работам и должностям, на которых применение женского труда в следующем году всё ещё будет максимально исключено, относятся некоторые сферы химического производства, тяжёлой металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа и некоторые другие. При этом в перечисленных сферах женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые сами физическую работу не выполняют.

Авторы Максим Греков