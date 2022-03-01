Шольц подтвердил планы Запада принять новые пакеты санкций против России

К новым санкциям против РФ "наверняка добавят новые", объявил канцлер. Какие именно будут приняты санкции, он не уточнил. Шольц при этом отметил намерение вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предпринять дипломатические усилия по урегулированию кризиса вокруг Украины.

"Но правда в том, что решение [о военной операции] было давно принято. Я думаю, что нам должно быть понятно, что, возможно, это произошло уже очень давно. Мы должны отнестись к этому серьёзно. Потому что это угрожающая ситуация", — заявил он и призвал руководство России остановить операцию на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта.