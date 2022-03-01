Шольц подтвердил планы Запада принять новые пакеты санкций против России
Он призвал руководство России остановить операцию на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Запад готов принять новые санкционные пакеты против России. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
К новым санкциям против РФ "наверняка добавят новые", объявил канцлер. Какие именно будут приняты санкции, он не уточнил. Шольц при этом отметил намерение вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предпринять дипломатические усилия по урегулированию кризиса вокруг Украины.
"Но правда в том, что решение [о военной операции] было давно принято. Я думаю, что нам должно быть понятно, что, возможно, это произошло уже очень давно. Мы должны отнестись к этому серьёзно. Потому что это угрожающая ситуация", — заявил он и призвал руководство России остановить операцию на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США также наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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