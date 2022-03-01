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1 марта, 14:46
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Миссия ОБСЕ прибыла из Донбасса в Ростов-на-Дону

В состав наблюдателей вошло 146 представителей организации. Они планируют остановиться в Marins Park Hotel Rostov.

Наблюдатели ОБСЕ приехали в Ростов-на-Дону. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приехали из Луганской Народной Республики в Ростов-на-Дону. Лайф публикует видео прибытия миссии.

Две колонны из 85 автомобилей с флагами организации проехали к отелю Marins Park Hotel Rostov. В состав миссии вошло 146 представителей ОБСЕ.

Команда СММ ОБСЕ эвакуирована из ДНР в Россию

Команда СММ ОБСЕ эвакуирована из ДНР в Россию

Ранее Лайф писал, что ОБСЕ эвакуировала большую часть своей миссии на Украине. Наблюдатели в Луганском и Донецком центрах патрулирования ожидали выезда через Россию. Утром 1 марта все автомобили миссии ОБСЕ начали покидать ДНР и ЛНР.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © LIFE

Александра Васильева

Комментарий

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АлекZейвчера в 05:52

Надеюсь, хотя бы этот отель догадается взять предоплату :-)

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