Миссия ОБСЕ прибыла из Донбасса в Ростов-на-Дону

Наблюдатели ОБСЕ приехали в Ростов-на-Дону. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приехали из Луганской Народной Республики в Ростов-на-Дону. Лайф публикует видео прибытия миссии.

Две колонны из 85 автомобилей с флагами организации проехали к отелю Marins Park Hotel Rostov. В состав миссии вошло 146 представителей ОБСЕ.