Президент Польши опроверг данные об отправке самолётов Украине
Передача бортов означала бы включение НАТО в этот конфликт, заявил глава государства.
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна не отправляет свои самолёты на Украину, так как НАТО не является стороной конфликта. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы не отправляем наши самолёты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведётся на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолёты сейчас на Украину не летают", — сказал президент Польши.
Лайф сообщал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Позже он заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине. По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту. Лайф следит за развитием событий.
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