Президент Польши опроверг данные об отправке самолётов Украине

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна не отправляет свои самолёты на Украину, так как НАТО не является стороной конфликта. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы не отправляем наши самолёты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведётся на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолёты сейчас на Украину не летают", — сказал президент Польши.