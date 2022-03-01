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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 15:01
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RT: Второй раунд переговоров России и Украины пройдёт в районе Беловежской Пущи

Ранее о дате новой встречи стран также сообщало украинское издание, однако заявлений от официальных лиц и членов делегаций пока не было.

Второй этап переговоров между делегациями России и Украины состоится 2 марта, встреча будет организована на белорусско-польской границе в районе Беловежской Пущи, сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

Ранее информация о дате новых переговоров двух стран по поводу "Операции Z" по защите Донбасса появилась на сайте украинского издания "Зеркало недели". Оно также сообщало, что встреча намечена на 2 марта. Однако заявлений от официальных лиц и членов делегаций по этому поводу пока не было.

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Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Telegram / BELTA

Александра Васильева
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