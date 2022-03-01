RT: Второй раунд переговоров России и Украины пройдёт в районе Беловежской Пущи

Ранее о дате новой встречи стран также сообщало украинское издание, однако заявлений от официальных лиц и членов делегаций пока не было.

Второй этап переговоров между делегациями России и Украины состоится 2 марта, встреча будет организована на белорусско-польской границе в районе Беловежской Пущи, сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

Ранее информация о дате новых переговоров двух стран по поводу "Операции Z" по защите Донбасса появилась на сайте украинского издания "Зеркало недели". Оно также сообщало, что встреча намечена на 2 марта. Однако заявлений от официальных лиц и членов делегаций по этому поводу пока не было.