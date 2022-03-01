Кулеба допустил отказ Украины от переговоров с Россией в случае объявления ей ультиматумов

Он отметил, что сейчас страна определяется со своей позицией, а также выразил готовность Незалежной встречаться и решать ситуацию дипломатическим путём.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет "объявлять ультиматумы".

"Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера [прошедшие переговоры делегаций России и Украины], заявленные позиции. Президент [Украины Владимир Зеленский] полностью проинформирован о самых мелких деталях разговора. Мы определимся со своей позицией и тогда будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече", — сказал он на брифинге, не назвав возможной даты новой встречи.

Глава МИД Украины отметил готовность встречаться и решать ситуацию дипломатическим путём, при этом подчеркнув, что Незалежная не поедет "на переговоры, если Российская Федерация на них планирует объявлять ультиматумы".