Кулеба допустил отказ Украины от переговоров с Россией в случае объявления ей ультиматумов
Он отметил, что сейчас страна определяется со своей позицией, а также выразил готовность Незалежной встречаться и решать ситуацию дипломатическим путём.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет "объявлять ультиматумы".
"Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера [прошедшие переговоры делегаций России и Украины], заявленные позиции. Президент [Украины Владимир Зеленский] полностью проинформирован о самых мелких деталях разговора. Мы определимся со своей позицией и тогда будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече", — сказал он на брифинге, не назвав возможной даты новой встречи.
Глава МИД Украины отметил готовность встречаться и решать ситуацию дипломатическим путём, при этом подчеркнув, что Незалежная не поедет "на переговоры, если Российская Федерация на них планирует объявлять ультиматумы".
"Мы будем искать решение, но выполнять российские ультиматумы мы не будем", — добавил Кулеба.
Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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