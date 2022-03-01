Парламент Ливии одобрил новый кабмин во главе с Фатхи Башагой
За команду проголосовали 92 депутата из 101 присутствовавшего на заседании. Правительство будет состоять из 29 министров и шести госминистров.
Фатхи Башага. Фото © ТАСС / АР / Hazem Turkia
Палата представителей Ливии одобрила состав правительства, сформированный политиком Фатхи Башагой, который 10 февраля был назначен законодателями на должность нового премьера страны, сообщил местный информационный портал "Аль-Марсад".
Так, сообщается, что за одобрение состава кабмина проголосовали 92 депутата из 101 присутствовавшего на заседании парламентария. Правительство будет состоять из 29 министров и шести государственных министров.
А ранее Лайф рассказывал, что в Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы. 10 февраля в стране состоится голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ад-Дбейба ранее отказался покидать свой пост до президентских выборов.