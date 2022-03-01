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1 марта, 16:07

Парламент Ливии одобрил новый кабмин во главе с Фатхи Башагой

За команду проголосовали 92 депутата из 101 присутствовавшего на заседании. Правительство будет состоять из 29 министров и шести госминистров.

<p>Фатхи Башага. Фото © ТАСС / АР / Hazem Turkia</p>

Фатхи Башага. Фото © ТАСС / АР / Hazem Turkia

Палата представителей Ливии одобрила состав правительства, сформированный политиком Фатхи Башагой, который 10 февраля был назначен законодателями на должность нового премьера страны, сообщил местный информационный портал "Аль-Марсад".

Так, сообщается, что за одобрение состава кабмина проголосовали 92 депутата из 101 присутствовавшего на заседании парламентария. Правительство будет состоять из 29 министров и шести государственных министров.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы. 10 февраля в стране состоится голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ад-Дбейба ранее отказался покидать свой пост до президентских выборов.

Виктория Дитрих

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