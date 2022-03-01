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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 15:50

Глава СПЧ Фадеев просит ОБСЕ отреагировать на притеснение русскоязычных СМИ

Он предлагает принять все необходимые меры "в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов".

Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересе Рибере. Он просит отреагировать на притеснение русскоязычных средств массовой информации и принять соответствующие меры.

"В связи с неприемлемым притеснением русскоязычных медиаресурсов на пространстве ОБСЕ постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приняла заявление, отражающее озабоченность и призыв ведущих российских журналистов", — говорится в обращении.

В письме Фадеев попросил комиссию принять все необходимые меры "в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов".

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В ответ Запад ввёл санкции и подверг запретам и цензуре российские СМИ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит вещание телеканала Russia Today (RT) и радио Sputnik в странах сообщества. Их материалы она назвала "токсичной и вредоносной дезинформацией". В свою очередь, Google приступил к блокировке ютуб-каналов RT и Sputnik в Европе. Позднее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 странах Европы.

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Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Оксана Попова
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