Глава СПЧ Фадеев просит ОБСЕ отреагировать на притеснение русскоязычных СМИ

Он предлагает принять все необходимые меры "в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов".

Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересе Рибере. Он просит отреагировать на притеснение русскоязычных средств массовой информации и принять соответствующие меры.

"В связи с неприемлемым притеснением русскоязычных медиаресурсов на пространстве ОБСЕ постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приняла заявление, отражающее озабоченность и призыв ведущих российских журналистов", — говорится в обращении.