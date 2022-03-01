Москалькова обратилась к омбудсмену Украины из-за пыток военнопленных россиян
Она напомнила, что между сторонами уже есть договорённости о проверке условий содержания попавших в плен граждан.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую коллегу Людмилу Денисову обеспечить соблюдение прав российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине. Она сообщила, что есть подтверждения случаям жестокого и бесчеловечного отношения к ним в Незалежной.
"Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой — принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену", — написала она в "Телеграме".
Москалькова напомнила, что с украинской стороной уже есть договорённость о поиске пропавших людей и проверке условий содержания пленных. Денисова ответа на обращение коллеги не дала и попросила дать время для изучения ситуации.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. С момента начала операции Россия фиксирует запрещённые методы ведения боя украинскими нацбатальонами и ВСУ. Они используют мирных граждан в качестве живого щита, целенаправленно бьют по гражданским объектам, используют боеприпасы с фосфором. А к российским военнопленным применяются пытки и истязания — СК РФ намерен привлечь к ответственности всех виновных в этом.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ