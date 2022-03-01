ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 15:43

Москалькова обратилась к омбудсмену Украины из-за пыток военнопленных россиян

Она напомнила, что между сторонами уже есть договорённости о проверке условий содержания попавших в плен граждан.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую коллегу Людмилу Денисову обеспечить соблюдение прав российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине. Она сообщила, что есть подтверждения случаям жестокого и бесчеловечного отношения к ним в Незалежной.

"Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой — принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену", написала она в "Телеграме".

Москалькова напомнила, что с украинской стороной уже есть договорённость о поиске пропавших людей и проверке условий содержания пленных. Денисова ответа на обращение коллеги не дала и попросила дать время для изучения ситуации.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. С момента начала операции Россия фиксирует запрещённые методы ведения боя украинскими нацбатальонами и ВСУ. Они используют мирных граждан в качестве живого щита, целенаправленно бьют по гражданским объектам, используют боеприпасы с фосфором. А к российским военнопленным применяются пытки и истязания — СК РФ намерен привлечь к ответственности всех виновных в этом.

МВД обнаружило в Даркнете объявления с "заказами" терактов против России
МВД обнаружило в Даркнете объявления с "заказами" терактов против России
BannerImage

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • пленные
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar