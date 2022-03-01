Москалькова обратилась к омбудсмену Украины из-за пыток военнопленных россиян

Она напомнила, что между сторонами уже есть договорённости о проверке условий содержания попавших в плен граждан.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую коллегу Людмилу Денисову обеспечить соблюдение прав российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине. Она сообщила, что есть подтверждения случаям жестокого и бесчеловечного отношения к ним в Незалежной.

"Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой — принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену", — написала она в "Телеграме".