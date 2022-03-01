Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей Волновахи украинскими националистами

Известно, что горожане покидали город с белым флагом, но, несмотря на это, по ним открыли огонь.

Следственный комитет РФ займётся расследованием факта расстрела мирных жителей в Волновахе по поручению главы ведомства. Об этом сообщается на сайте учреждения. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.