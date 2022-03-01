ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 16:01
3972

Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей Волновахи украинскими националистами

Известно, что горожане покидали город с белым флагом, но, несмотря на это, по ним открыли огонь.

Следственный комитет РФ займётся расследованием факта расстрела мирных жителей в Волновахе по поручению главы ведомства. Об этом сообщается на сайте учреждения. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали город Волноваху в Донбассе. Всего, по данным ДНР, за 12 дней эскалации погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали, зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.

"Её подбили": Выпущенная с Украины ракета разорвалась в Таганроге
"Её подбили": Выпущенная с Украины ракета разорвалась в Таганроге
BannerImage

Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar