Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей Волновахи украинскими националистами
Известно, что горожане покидали город с белым флагом, но, несмотря на это, по ним открыли огонь.
Следственный комитет РФ займётся расследованием факта расстрела мирных жителей в Волновахе по поручению главы ведомства. Об этом сообщается на сайте учреждения. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали город Волноваху в Донбассе. Всего, по данным ДНР, за 12 дней эскалации погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали, зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.
Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей