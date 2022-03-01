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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 16:05
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Президент Мексики заявил, что страна не станет вводить санкции против России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото © Getty Images / Luis Barron / Eyepix Group / Future Publishing

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото © Getty Images / Luis Barron / Eyepix Group / Future Publishing

Он отметил, что государство будет способствовать прекращению конфликта путём диалога, а также выразил готовность оказать помощь беженцам вне зависимости от их происхождения.

Мексика не будет вводить экономические санкции в отношении России в связи со специальной военной "Операцией Z", которую РФ проводит на Украине. Об этом заявил глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции.

"Мы не собираемся принимать какие-либо меры, так как мы хотим быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира", — заявил президент Мексики, отметив, что страна будет способствовать прекращению конфликта путём диалога.

При этом он выразил готовность оказать помощь беженцам вне зависимости от их происхождения. По его словам, Мексика — это страна, где о преследуемых заботятся и защищают их, так будет и дальше. Кроме того, Обрадор добавил, что в экономическом плане власти не могут ни для кого закрыть её территорию. Он выступил с осуждением блокировки ряда российских СМИ на территории Европы. Глава государства отметил несогласие с тем, что некоторые из них (или СМИ любой другой страны) подвергаются цензуре.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке государств, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако в ряде стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.

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Николь Вербер
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