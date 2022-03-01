Президент Мексики заявил, что страна не станет вводить санкции против России

"Мы не собираемся принимать какие-либо меры, так как мы хотим быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира", — заявил президент Мексики, отметив, что страна будет способствовать прекращению конфликта путём диалога.

При этом он выразил готовность оказать помощь беженцам вне зависимости от их происхождения. По его словам, Мексика — это страна, где о преследуемых заботятся и защищают их, так будет и дальше. Кроме того, Обрадор добавил, что в экономическом плане власти не могут ни для кого закрыть её территорию. Он выступил с осуждением блокировки ряда российских СМИ на территории Европы. Глава государства отметил несогласие с тем, что некоторые из них (или СМИ любой другой страны) подвергаются цензуре.