Кличко показал момент попадания снаряда в киевскую телевышку и мощного взрыва

По словам местных жителей, которые также делятся кадрами в Сети, было два громких взрыва.

Виталий Кличко показал кадры попадания снаряда в телевышку в Киеве. Видео © Telegram / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко показал момент попадания снаряда и взрыва в местную телебашню. Кадры он опубликовал в своём телеграм-канале. По его словам, повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, питающая башню.

Жители Киева сняли взрыв от снаряда, который попал в телевышку. Видео © Telegram / Политика Страны / ДНР ZA ПУТИНА!

Также фото и видео с места появились в украинских СМИ и соцсетях от местных жителей. При этом, по их словам, было два громких взрыва.





По данным местных СМИ, в результате взрыва никто не пострадал. Однако после этого отмечаются проблемы с телевещанием в Киеве.