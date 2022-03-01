Кличко показал момент попадания снаряда в киевскую телевышку и мощного взрыва
По словам местных жителей, которые также делятся кадрами в Сети, было два громких взрыва.
Виталий Кличко показал кадры попадания снаряда в телевышку в Киеве. Видео © Telegram / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко показал момент попадания снаряда и взрыва в местную телебашню. Кадры он опубликовал в своём телеграм-канале. По его словам, повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, питающая башню.
Жители Киева сняли взрыв от снаряда, который попал в телевышку. Видео © Telegram / Политика Страны / ДНР ZA ПУТИНА!
Также фото и видео с места появились в украинских СМИ и соцсетях от местных жителей. При этом, по их словам, было два громких взрыва.
По данным местных СМИ, в результате взрыва никто не пострадал. Однако после этого отмечаются проблемы с телевещанием в Киеве.
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Скриншот © Telegram / Віталій Кличко