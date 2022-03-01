Украинцы раскрыли планы ВСУ взрывать детсады в Киеве для "имитации зверств" России
Фото © Facebook / Міністерство оборони України
Как отметил источник Лайфа, некоторые здания минируют большим количеством взрывчатки.
Жители Киева в сообщениях своим родственникам в России рассказывают, что украинские силовики размещают вооружённые группы местных сил самообороны в помещениях детских садов в спальных районах города.
Согласно информации собеседника Лайфа, которой делятся украинцы со своими родными, некоторые из зданий минируют большим количеством взрывчатых веществ. Согласно планам ВСУ, в дальнейшем их планируют взрывать для "имитации зверств российских "оккупантов".
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.