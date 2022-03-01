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1 марта, 16:23
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Украинцы раскрыли планы ВСУ взрывать детсады в Киеве для "имитации зверств" России

Как отметил источник Лайфа, некоторые здания минируют большим количеством взрывчатки.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Міністерство оборони України</a></p>

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

Жители Киева в сообщениях своим родственникам в России рассказывают, что украинские силовики размещают вооружённые группы местных сил самообороны в помещениях детских садов в спальных районах города.

Согласно информации собеседника Лайфа, которой делятся украинцы со своими родными, некоторые из зданий минируют большим количеством взрывчатых веществ. Согласно планам ВСУ, в дальнейшем их планируют взрывать для "имитации зверств российских "оккупантов".

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.


Николь Вербер

Комментарий

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Дмитрий Пятенко1 марта, 19:28

А что еще можно ожидать от этих шакалов?

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