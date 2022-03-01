ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 16:23
27989

Украинцы раскрыли планы ВСУ взрывать детсады в Киеве для "имитации зверств" России

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

Как отметил источник Лайфа, некоторые здания минируют большим количеством взрывчатки.

Жители Киева в сообщениях своим родственникам в России рассказывают, что украинские силовики размещают вооружённые группы местных сил самообороны в помещениях детских садов в спальных районах города.

Согласно информации собеседника Лайфа, которой делятся украинцы со своими родными, некоторые из зданий минируют большим количеством взрывчатых веществ. Согласно планам ВСУ, в дальнейшем их планируют взрывать для "имитации зверств российских "оккупантов".

Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам СБУ и Центра информационно-психологических операций в Киеве
Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам СБУ и Центра информационно-психологических операций в Киеве

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.


BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar