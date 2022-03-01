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1 марта, 17:06
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Актёр сериала "Тайны следствия" Андрей Божанов попытался ограбить банк в Петербурге

Артист, у которого при себе был пистолет с просроченным разрешением, попробовал обчистить финансовую организацию, но детектив пошёл не по плану.

Момент попытки ограбления банка актёром из "Тайн следствия" Андреем Божановым. Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Петербурге актёр, известный по сериалам "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей", Андрей Божанов попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Северной столице и Ленобласти, инцидент произошёл днём 28 февраля на Гражданском проспекте. Андрей Божанов зашёл в отделение банка и потребовал у 56-летнего кассира деньги, угрожая пистолетом, на которое было просрочено разрешение. Кассир не стал отдавать ему деньги, несмотря на приставленную ко лбу пушку.

Однако в итоге мужчина, так ничего и не похитив, скрылся с места преступления. Правоохранители в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий спустя несколько часов обнаружили иномарку Kia Rio под управлением 41-летнего безработного петербуржца. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

А ранее Лайф опубликовал видео, как в Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей. Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

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Обложка © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Виктория Дитрих

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