Секретарь СНБО Украины допустил нанесение ракетного удара по Белоруссии

По его словам, это возможно, если будет принято такое решение верховным главнокомандующим.

Киев не исключает возможности нанесения превентивного ракетного удара по территории Белоруссии, где размещены российские войска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в ответ на вопрос, может ли Украина нанести "превентивный удар по Белоруссии".