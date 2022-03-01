Секретарь СНБО Украины допустил нанесение ракетного удара по Белоруссии

Киев не исключает возможности нанесения превентивного ракетного удара по территории Белоруссии, где размещены российские войска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в ответ на вопрос, может ли Украина нанести "превентивный удар по Белоруссии".