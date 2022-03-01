Секретарь СНБО Украины допустил нанесение ракетного удара по Белоруссии
По его словам, это возможно, если будет принято такое решение верховным главнокомандующим.
Киев не исключает возможности нанесения превентивного ракетного удара по территории Белоруссии, где размещены российские войска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в ответ на вопрос, может ли Украина нанести "превентивный удар по Белоруссии".
Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что военные республики не принимают участия в спецоперации на Украине и не собираются делать этого впредь. При этом ранее он заявлял о способности провести мобилизацию в стране в течение двух-трёх дней.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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