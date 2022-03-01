Проект "Мракоборец" призвал объединиться для борьбы с фейками об "Операции Z"

Как отмечается, сейчас по всему Интернету распространяется недостоверная информация, которую в огромном количестве производят и тиражируют обе стороны конфликта — Россия и Украина.

Социальный проект "Мракоборец" по борьбе с фейками призвал в это нелёгкое время объединиться для того, чтобы попытаться искоренить дезинформацию и военную пропаганду, разжигающую вражду и ненависть из-за "Операции Z".

"Мы предлагаем вам продолжить то дело, которое мы начали, и ту борьбу, которую мы вели. Продолжить блокировать в Интернете фейковую, недостоверную и фальшивую информацию, которая ведёт только к большему разжиганию конфликта, к росту ненависти между двумя народами и, возможно, к новым потрясениям", — говорится в сообщении в их телеграм-канале.

По всему Интернету распространяется недостоверная информация и фейки, которые в огромном количестве производят и тиражируют обе стороны конфликта — Россия и Украина.