Проект "Мракоборец" призвал объединиться для борьбы с фейками об "Операции Z"
Как отмечается, сейчас по всему Интернету распространяется недостоверная информация, которую в огромном количестве производят и тиражируют обе стороны конфликта — Россия и Украина.
Социальный проект "Мракоборец" по борьбе с фейками призвал в это нелёгкое время объединиться для того, чтобы попытаться искоренить дезинформацию и военную пропаганду, разжигающую вражду и ненависть из-за "Операции Z".
"Мы предлагаем вам продолжить то дело, которое мы начали, и ту борьбу, которую мы вели. Продолжить блокировать в Интернете фейковую, недостоверную и фальшивую информацию, которая ведёт только к большему разжиганию конфликта, к росту ненависти между двумя народами и, возможно, к новым потрясениям", — говорится в сообщении в их телеграм-канале.
По всему Интернету распространяется недостоверная информация и фейки, которые в огромном количестве производят и тиражируют обе стороны конфликта — Россия и Украина.
"Поэтому сегодня мы предлагаем забыть о разногласиях, разных политических взглядах и разному отношению к происходящим событиям и объединиться вокруг одной общей цели — борьбы с дезинформацией и военной пропагандой, разжигающей вражду и ненависть", — призывает проект.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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