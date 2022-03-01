Google получил оборотный штраф в 7,2 млрд рублей за ролик с террористом
Требовалось удалить с YouTube и видео о зацеперах, а также с ложной информацией о коронавирусе, которые также не были удалены.
Мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей из-за отказа удалить с YouTube ролик, пропагандирующий деятельность террористических группировок, говорится в судебном постановлении.
"Суд установил, что Google, являясь владельцем информационного ресурса YouTube, повторно не удалил информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ. В Роскомнадзор поступило решение о внесении в реестр информации, размещённой по соответствующей ссылке на YouTube, в перечень экстремистских материалов", — сказано в постановлении.
Уточняется, что речь идёт о записи интервью с одним из лидеров террористического подполья на Северном Кавказе 2002 года. Руководству Google неоднократно направлялось требование Роскомнадзора об удалении материала, но он оставался доступным. Кроме того, требовалось удалить с YouTube ролики о зацеперах и видео с ложной информацией о коронавирусе. Данное требование в Google также проигнорировали, сказано в документе.
Оборотный штраф — самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Он назначается за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации.
В декабре прошлого года мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В организации заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook). А сегодня суд в Москве счёл законным назначение Google штрафа в три миллиона рублей, который также был назначен в связи с неудалением запрещённого контента.
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