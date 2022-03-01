Google получил оборотный штраф в 7,2 млрд рублей за ролик с террористом

Мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей из-за отказа удалить с YouTube ролик, пропагандирующий деятельность террористических группировок, говорится в судебном постановлении.

"Суд установил, что Google, являясь владельцем информационного ресурса YouTube, повторно не удалил информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ. В Роскомнадзор поступило решение о внесении в реестр информации, размещённой по соответствующей ссылке на YouTube, в перечень экстремистских материалов", — сказано в постановлении.

Уточняется, что речь идёт о записи интервью с одним из лидеров террористического подполья на Северном Кавказе 2002 года. Руководству Google неоднократно направлялось требование Роскомнадзора об удалении материала, но он оставался доступным. Кроме того, требовалось удалить с YouTube ролики о зацеперах и видео с ложной информацией о коронавирусе. Данное требование в Google также проигнорировали, сказано в документе.