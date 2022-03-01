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Опубликовано 1 марта 2022, 16:39

Лукашенко пообещал в случае опасности провести мобилизацию в Белоруссии за 2-3 дня

Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

По его словам, на данный момент ни одна часть вооружённых сил страны не выводилась из мест постоянной дислокации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о способности провести мобилизацию в стране в течение двух-трёх дней. Он отметил, что может прибегнуть к этой мере в случае опасности.

"Они (военные. — Прим. ред.) готовы, все готовы. А, если нужна мобилизация, мы выверили все списки — в течение двух-трёх суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать", — сказал Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза.

Белорусский лидер ещё раз подчеркнул, что на данный момент ни одна часть вооружённых сил страны не выводилась из мест постоянной дислокации.

Лукашенко заявил, что Россия проводит "Операцию Z" "хирургически"
Лукашенко заявил, что Россия проводит "Операцию Z" "хирургически"

А ранее Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.

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Андрей Бражников
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