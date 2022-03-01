Лукашенко пообещал в случае опасности провести мобилизацию в Белоруссии за 2-3 дня
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По его словам, на данный момент ни одна часть вооружённых сил страны не выводилась из мест постоянной дислокации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о способности провести мобилизацию в стране в течение двух-трёх дней. Он отметил, что может прибегнуть к этой мере в случае опасности.
"Они (военные. — Прим. ред.) готовы, все готовы. А, если нужна мобилизация, мы выверили все списки — в течение двух-трёх суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать", — сказал Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза.
Белорусский лидер ещё раз подчеркнул, что на данный момент ни одна часть вооружённых сил страны не выводилась из мест постоянной дислокации.
А ранее Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.