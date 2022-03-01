Лукашенко пообещал в случае опасности провести мобилизацию в Белоруссии за 2-3 дня

По его словам, на данный момент ни одна часть вооружённых сил страны не выводилась из мест постоянной дислокации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о способности провести мобилизацию в стране в течение двух-трёх дней. Он отметил, что может прибегнуть к этой мере в случае опасности.

"Они (военные. — Прим. ред.) готовы, все готовы. А, если нужна мобилизация, мы выверили все списки — в течение двух-трёх суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать", — сказал Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза.

Белорусский лидер ещё раз подчеркнул, что на данный момент ни одна часть вооружённых сил страны не выводилась из мест постоянной дислокации.