Мадуро поддержал в разговоре с Путиным "Операцию Z"
Глава Венесуэлы также рассказал о необходимости противодействовать кампании лжи и дезинформации на Западе.
Президент РФ Владимир Путин объяснил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро цели проведения военной операции на Украине. Телефонный разговор между главами государств состоялся по запросу венесуэльской стороны. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса", — уточняется в сообщении.
Мадуро поддержал решение Москвы начать военную операцию на Украине и осудил дестабилизирующие действия США и НАТО. Он также заявил о важности борьбы с кампанией лжи и дезинформации, которую развернул Запад.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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