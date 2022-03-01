ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос на 11% — до 71%

Такая же доля участников исследования оценивает работу главы государства скорее хорошо. А 20 февраля такого мнения придерживалось лишь 64%.

Уровень доверия россиян к главе государства Владимиру Путину за неделю вырос с 60 до 71%. Об этом свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение", который проводился в период 25–27 февраля в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Согласно данным опроса, который проводился после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, 71% из 1500 респондентов сообщили, что Путин скорее вызывает у них доверие (27 февраля), хотя неделю назад об этом заявляло лишь 60%.