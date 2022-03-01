ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос на 11% — до 71%
Такая же доля участников исследования оценивает работу главы государства скорее хорошо. А 20 февраля такого мнения придерживалось лишь 64%.
Уровень доверия россиян к главе государства Владимиру Путину за неделю вырос с 60 до 71%. Об этом свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение", который проводился в период 25–27 февраля в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Согласно данным опроса, который проводился после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, 71% из 1500 респондентов сообщили, что Путин скорее вызывает у них доверие (27 февраля), хотя неделю назад об этом заявляло лишь 60%.
При этом не доверяют президенту России 18% опрошенных против 29% (20 февраля). А затруднения этот вопрос вызвал у 11% респондентов. 71% участников исследования оценивают работу главы государства скорее как хорошо. 20 февраля такого мнения придерживалось лишь 64%. Об обратном высказалось лишь 15% в противовес 21% (20 февраля). Ещё 14% затруднились ответить.
Напомним, ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым более 70% россиян поддержали решение Путина о признании ДНР и ЛНР. Также 68% россиян высказались в поддержку решения о проведении "Операции Z". При этом 26% считают, что целью является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. А каждый пятый уверен, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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