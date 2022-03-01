ВЦИОМ: Россияне всё больше высказываются в поддержку спецоперации по защите Донбасса

Глава ведомства отметил, что противники военных действий активнее выражали свою позицию в первые дни.

Количество россиян, высказывающихся в поддержку спецоперации по защите Донбасса, постепенно растёт. Её противники становятся пассивнее, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в интервью газете "Коммерсант".

"Сейчас мы видим другой тренд: поднимается волна высказываний в поддержку операции. Голоса противников слышны тише, чем это было несколько дней назад. Происходит мобилизация поддержки, и цифры это показывают. Доля противников не растёт, а сокращается", — рассказал Фёдоров.

Глава ВЦИОМ добавил, что несогласные с решением властей о проведении спецоперации активнее выражали свою позицию в первые дни её проведения.