ВЦИОМ: Россияне всё больше высказываются в поддержку спецоперации по защите Донбасса
Глава ведомства отметил, что противники военных действий активнее выражали свою позицию в первые дни.
Количество россиян, высказывающихся в поддержку спецоперации по защите Донбасса, постепенно растёт. Её противники становятся пассивнее, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в интервью газете "Коммерсант".
"Сейчас мы видим другой тренд: поднимается волна высказываний в поддержку операции. Голоса противников слышны тише, чем это было несколько дней назад. Происходит мобилизация поддержки, и цифры это показывают. Доля противников не растёт, а сокращается", — рассказал Фёдоров.
Глава ВЦИОМ добавил, что несогласные с решением властей о проведении спецоперации активнее выражали свою позицию в первые дни её проведения.
Напомним, что накануне ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым решение о проведении "Операции Z" поддерживает почти 70% россиян. Против военных действий высказался каждый пятый участник опроса.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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