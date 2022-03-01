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1 марта, 17:07
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Журналист CNN показал фото беседы с Зеленским "в его бункере"

Остальных подробностей встречи с лидером Незалежной Мэтью Ченс раскрывать не стал.

<p>Владимир Зеленский и Мэтью Ченс "в бункере". Фото © Twitter.com / <a href="https://twitter.com/mchancecnn/status/1498680675997732876?cxt=HHwWmMCyyc2IscwpAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Matthew Chance</a></p>

Владимир Зеленский и Мэтью Ченс "в бункере". Фото © Twitter.com / Matthew Chance

Журналист CNN Мэтью Ченс рассказал, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским "в его бункере". Об этом он написал на своей странице в "Твиттере" и опубликовал фото.

"Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере", — написал журналист под фото.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.

Оксана Попова

Комментарий

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Товарищ Маузер1 марта, 21:46

Что, прям в его бункере? Чудны дела твои, Господи. Гитлер тоже закончил свою службу дьяволу в бункере. Всё в истории повторяется.

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