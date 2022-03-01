Журналист CNN показал фото беседы с Зеленским "в его бункере"
Владимир Зеленский и Мэтью Ченс "в бункере". Фото © Twitter.com / Matthew Chance
Остальных подробностей встречи с лидером Незалежной Мэтью Ченс раскрывать не стал.
Журналист CNN Мэтью Ченс рассказал, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским "в его бункере". Об этом он написал на своей странице в "Твиттере" и опубликовал фото.
"Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере", — написал журналист под фото.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.