Журналист CNN показал фото беседы с Зеленским "в его бункере"

Журналист CNN Мэтью Ченс рассказал, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским "в его бункере". Об этом он написал на своей странице в "Твиттере" и опубликовал фото.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.