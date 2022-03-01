Зеленский поговорил по телефону с Байденом
Лидер Незалежной поблагодарил собеседника и выразил надежду на скорые новые санкции против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. Он написал в "Твиттере", что обсудил с коллегой санкции против России.
Зеленский и Байден также затронули тему поставок американского оружия Украине. Лидер Незалежной поблагодарил собеседника и выразил надежду на скорые новые санкции против РФ.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський