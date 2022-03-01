ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 17:23
4234

Зеленский поговорил по телефону с Байденом

Лидер Незалежной поблагодарил собеседника и выразил надежду на скорые новые санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. Он написал в "Твиттере", что обсудил с коллегой санкции против России.

Зеленский и Байден также затронули тему поставок американского оружия Украине. Лидер Незалежной поблагодарил собеседника и выразил надежду на скорые новые санкции против РФ.

Лукашенко заявил, что Россия проводит "Операцию Z" "хирургически"
Лукашенко заявил, что Россия проводит "Операцию Z" "хирургически"

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Джо Байден
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar