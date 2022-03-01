Доступ на "Госуслуги" из других стран временно закрыт

Портал госуслуг из-за угрозы DDoS-атак временно недоступен для пользователей из других стран в связи с опасностью кибератак, сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

"Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян", — объясняется на официальном ресурсе.