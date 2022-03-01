Доступ на "Госуслуги" из других стран временно закрыт
Данное решение было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян.
Портал госуслуг из-за угрозы DDoS-атак временно недоступен для пользователей из других стран в связи с опасностью кибератак, сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".
"Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян", — объясняется на официальном ресурсе.
Ранее сообщалось, что сайты сразу нескольких крупных российских СМИ атаковали хакеры, в их числе ресурсы Forbes, "Известий", "Коммерсанта", ТАСС. Сразу после этого в Роскомнадзоре заявили, что службы Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) переведены в режим повышенной готовности для противодействия атакам на российскую информационную инфраструктуру.
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