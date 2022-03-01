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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 17:36
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Европарламент принял резолюцию с призывом к новым жёстким санкциям против России

Москву призвали обязать компенсировать ущерб, нанесённый инфраструктуре Украины в ходе "Операции Z".

Депутаты Европарламента (ЕП) на внеочередном заседании приняли резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине и призывающую к жёстким санкциям против Москвы. Текст опубликован на сайте органа.

"Европейский парламент самым решительным образом осуждает незаконную, неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины и вторжение в неё, а также участие Белоруссии в этой агрессии", — говорится в документе.

В нём депутаты призывают ЕС к новым жёстким санкциям против России, в том числе "нацелить их на стратегическое ослабление экономики и военно-промышленной базы и снижение способности РФ угрожать международной безопасности в будущем". Россию также хотят обязать компенсировать ущерб, нанесённый инфраструктуре Украины в ходе "Операции Z". В ЕП возложили на Москву вину за значительные экономические потери Киева.

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Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Mark Renders

Андрей Бражников
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