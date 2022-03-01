Европарламент принял резолюцию с призывом к новым жёстким санкциям против России

Москву призвали обязать компенсировать ущерб, нанесённый инфраструктуре Украины в ходе "Операции Z".

Депутаты Европарламента (ЕП) на внеочередном заседании приняли резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине и призывающую к жёстким санкциям против Москвы. Текст опубликован на сайте органа.

"Европейский парламент самым решительным образом осуждает незаконную, неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины и вторжение в неё, а также участие Белоруссии в этой агрессии", — говорится в документе.