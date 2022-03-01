Войска России и Донбасса уничтожили штаб украинской группировки "Север"

Также тяжёлое ранение получил командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль, а командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко был убит.

Штаб группировки "Север" Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожен, его командующий бригадный генерал Дмитрий Красильников и многие офицеры убиты в результате совместной операции ВС РФ и республик Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В результате успешных совместных действий ВС РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки "Север". Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", — сказал Басурин.

Также тяжёлое ранение получил командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль, а командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко был убит.