Войска России и Донбасса уничтожили штаб украинской группировки "Север"
Также тяжёлое ранение получил командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль, а командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко был убит.
Штаб группировки "Север" Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожен, его командующий бригадный генерал Дмитрий Красильников и многие офицеры убиты в результате совместной операции ВС РФ и республик Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В результате успешных совместных действий ВС РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки "Север". Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", — сказал Басурин.
Также тяжёлое ранение получил командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль, а командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко был убит.
По оценке Басурина, "подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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