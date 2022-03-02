Депутат Метелев призвал Роскомнадзор заблокировать в России "Дождь" и "Медузу"

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что обратился в Роскомнадзор с призывом заблокировать в российском сегменте Интернета телеканал "Дождь"* и издание "Медуза"* за распространяемые фейки об "Операции Z" и антироссийской пропаганде. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Как обещал, обратился сегодня в Роскомнадзор и призвал блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране в этот и так непростой период", — написал он.

Парламентарий призвал заблокировать "Дождь", ограничив не только доступ к сайту, но и вещание канала в соцсетях, а также на других ресурсах. То же самое касается "Медузы". Также он заявил о необходимости потребовать у компаний Meta ("Инстаграм" и "Фейсбук"), а также Google Inc. (YouTube) прекратить распространение массовой и спланированной рекламной антироссийской кампании. А в случае отказа — замедлять трафик вплоть до полной блокировки.

"Блокировать возможность звонить и отправлять СМС с украинских номеров на территорию России. Тысячи нанятых провокаторов забрасывают людей эсэмэсками и звонками, рассылают угрозы", — также добавил Метелев.

Он признался, что никогда бы не подписал такой запрос, будучи "молодым человеком, ежедневно пользующимся социальными сетями", однако "терпеть уже невыносимо".

"Меня достало уже смотреть антироссийскую рекламу. На период ближайших месяцев нужно избавить страну от этой опухоли, пока не научатся уважать российское законодательство", — призвал он.

А ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор снова замедлил трафик "Твиттера". Ранее аналогичная мера была предпринята и в отношении американской социальной сети Facebook.