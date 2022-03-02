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2 марта, 11:11

Банк России приостановил переводы за рубеж свыше $5000 для иностранных граждан

В регуляторе подчеркнули, что данное ограничение не касается россиян, а также подавляющего большинства иностранцев из стран СНГ.

Центробанк России временно приостановил переводы иностранных юридических и физических лиц из ряда государств на счета за границей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регулятора.

"Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов, юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счёта ограничены суммой в 5000 долларов либо в таком эквиваленте в месяц", — уточнили в ЦБ.

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В регуляторе подчеркнули, что данное ограничение не касается россиян, а также подавляющего большинства иностранных граждан из стран СНГ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила причины повышения ключевой ставки до 20%. По её словам, появившаяся динамика обменного курса влияет на текущие цены товаров и приводит к резкому росту инфляционных ожиданий.

Обложка © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Наталья Исакова

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