Банк России приостановил переводы за рубеж свыше $5000 для иностранных граждан

Центробанк России временно приостановил переводы иностранных юридических и физических лиц из ряда государств на счета за границей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регулятора.

"Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов, юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счёта ограничены суммой в 5000 долларов либо в таком эквиваленте в месяц", — уточнили в ЦБ.

В регуляторе подчеркнули, что данное ограничение не касается россиян, а также подавляющего большинства иностранных граждан из стран СНГ.