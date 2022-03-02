Федерация фехтования России отказалась от участия в международных соревнованиях

Федерация фехтования России (ФФР) отказалась от участия в ближайших международных соревнованиях. Об этом сообщил президент организации Ильгар Мамедов, заявление которого опубликовано на сайте ФФР.

Своё решение федерация объяснила сложившейся ситуацией в мире и закрытием воздушного пространства странами Европы. В связи с этим сборная России по фехтованию пропустит юношеский чемпионат Европы в сербском Нови-Саде, этапы Кубка мира в Афинах и Стамбуле, а также этап Гран-при в Будапеште.