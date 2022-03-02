Федерация фехтования России отказалась от участия в международных соревнованиях
Это решение мотивировано сложной политической обстановкой и закрытием воздушного пространства странами Европы.
Федерация фехтования России (ФФР) отказалась от участия в ближайших международных соревнованиях. Об этом сообщил президент организации Ильгар Мамедов, заявление которого опубликовано на сайте ФФР.
Своё решение федерация объяснила сложившейся ситуацией в мире и закрытием воздушного пространства странами Европы. В связи с этим сборная России по фехтованию пропустит юношеский чемпионат Европы в сербском Нови-Саде, этапы Кубка мира в Афинах и Стамбуле, а также этап Гран-при в Будапеште.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты.
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