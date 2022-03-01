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1 марта, 19:29

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"

Заблокировать издания потребовала Генеральная прокуратура РФ из-за ложных публикаций о российской спецоперации по защите Донбасса.

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной такого решения стала публикация заведомо ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.

"Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что ограничить доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" потребовала Генеральная прокуратура РФ. Уже вскоре после этого радиостанция была отключена от эфира. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что редакция не согласна с представлением Генпрокуратуры и намерена обратиться в суд.

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* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Максим Плетнёв

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Ирина Борисова1 марта, 21:38

Давно пора.

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