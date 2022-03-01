Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной такого решения стала публикация заведомо ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.