МИД: Высылка 12 российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа
Там также обратили внимание на то, что своими действиями Вашингтон грубо нарушает свои обязательства принимающей стороны.
Москва считает, что решение США о высылке 12 российских дипломатов постпредства в Нью-Йорке обостряет отношения стран. Об этом сообщил МИД РФ в комментарии, распространённом официальным представителем ведомства Марией Захаровой.
"Рассматриваем высылку 12 дипломатов постоянного представительства России в Нью-Йорке как спровоцированную Вашингтоном преднамеренную и циничную эскалацию в российско-американских отношениях в нарушение обязательств США в рамках соответствующего соглашения с принимающей стороной", — отмечается в сообщении.
Она подчеркнула, что данный шаг без должной реакции и ответа — необязательно симметричного — не останется. В МИД посоветовали ответственным лицам в Вашингтоне задуматься о последствиях их деструктивной линии.
Напомним, ранее постпред РФ заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Небензя подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
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