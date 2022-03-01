МИД: Высылка 12 российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа

Москва считает, что решение США о высылке 12 российских дипломатов постпредства в Нью-Йорке обостряет отношения стран. Об этом сообщил МИД РФ в комментарии, распространённом официальным представителем ведомства Марией Захаровой.

"Рассматриваем высылку 12 дипломатов постоянного представительства России в Нью-Йорке как спровоцированную Вашингтоном преднамеренную и циничную эскалацию в российско-американских отношениях в нарушение обязательств США в рамках соответствующего соглашения с принимающей стороной", — отмечается в сообщении.

Она подчеркнула, что данный шаг без должной реакции и ответа — необязательно симметричного — не останется. В МИД посоветовали ответственным лицам в Вашингтоне задуматься о последствиях их деструктивной линии.