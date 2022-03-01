СК РФ создал штаб по документированию преступлений Киева против жителей ДНР и ЛНР

Он займётся сбором и фиксацией доказательств того, что военная и политическая власть Украины, а также члены националистских батальонов и другие лица совершали геноцид и другие деяния против мира.

В центральном аппарате СК России создан штаб по координации работы, связанной с документированием преступлений украинского режима против мирного населения Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

"А. И. Бастрыкин сообщил, что в центральном аппарате СК России создан штаб по координации работы, связанной с документированием совершённых украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, ключевой задачей штаба будет сбор и фиксация доказательств того, что военная и политическая власть Украины, а также члены националистских батальонов и другие лица совершали геноцид и другие преступления против мира и безопасности человечества на территории Украины, ДНР и ЛНР. После чего всех виновных лиц предадут суду.

Кроме того, глава ведомства распорядился создать в территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в РФ.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей Волновахи украинскими националистами. Известно, что горожане покидали город с белым флагом, но, несмотря на это, по ним открыли огонь.