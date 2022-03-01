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Опубликовано 1 марта 2022, 18:37
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Пентагон подтвердил отказ США установить бесполётную зону над Украиной

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны Вашингтона означали бы вступление Штатов в конфликт.

В Пентагоне не обсуждают введение бесполётной зоны над Украиной, потому что это будет свидетельствовать о начале участия США в конфликте на Украине. Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства высокого ранга.

"Президент США, верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем участвовать в боевых действиях на Украине, и, конечно же, если бы мы установили бесполётную зону, это означало бы, что мы вступили в войну", — приводит его цитату в "Твиттере" корреспондент газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной из-за того, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".

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Обложка © Getty Images / Mark Wilson

Татьяна Миссуми
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